Из-за аврии с фурой перекрыты 2 полосы Киевского шоссе. Пробка 2 км

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Водитель легкового автомобиля остановился во второй полосе и ждал, чтобы повернуть, когда на него наехал грузовик.

В результате участники аварии перекрыли две полосы движения из пяти возможных. В данный момент пробка в сторону Москвы растянулась на два километра.