16 декабря 2020, 18:42
Из-за аврии с фурой перекрыты 2 полосы Киевского шоссе. Пробка 2 км
Авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе. Грузовик врезался в легковой автомобиль, который остановился для поворота в сторону деревни Мешково. Фотографию с места событий опубликовал Telegram «Дептранс. Оперативно».
Водитель легкового автомобиля остановился во второй полосе и ждал, чтобы повернуть, когда на него наехал грузовик.
В результате участники аварии перекрыли две полосы движения из пяти возможных. В данный момент пробка в сторону Москвы растянулась на два километра.