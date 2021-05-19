19 мая 2021, 22:53
Пробка образовалась на ТТК из-за аварии с автобусом
В Москве произошла авария с участием автобуса, сообщил «360» источник в экстренных службах. Из-за ДТП образовалась небольшая пробка. Дв ачеловека пострадали.
Транспортные средства столкнулись на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводского моста.
Перекрыты две полосы из пяти. Из-за этого движение транспорта затруднено.
Во Владимире 19 июня в аварии погиб мотоциклист. Он превысил скорость и вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. В него врезалась легковая машина.