06 августа 2020, 04:14
Десять детей госпитализировали с отравлением из приморской гостиницы
Сразу десять детей отравились в приморской гостинице — всех отвезли в больницу. ЧП произошло в поселке Врангель, сообщила прокуратура региона.
«В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц поселка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Теперь специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры проверят деятельность гостиницы. Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.