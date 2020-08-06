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    06 августа 2020, 04:14

    Десять детей госпитализировали с отравлением из приморской гостиницы

    Наталья Жуковская

    Сразу десять детей отравились в приморской гостинице — всех отвезли в больницу. ЧП произошло в поселке Врангель, сообщила прокуратура региона.
    Десять детей госпитализировали с отравлением из приморской гостиницы

    «В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц поселка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Теперь специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры проверят деятельность гостиницы. Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

    По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

    Новости SMI.FM