Десять детей госпитализировали с отравлением из приморской гостиницы

«В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц поселка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Теперь специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры проверят деятельность гостиницы. Будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.