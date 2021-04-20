Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли младенца. Судьба еще одного ребенка неизвестна

Сотрудники МСЧ спасли грудного младенца, оказавшегося под завалами жилого дома в нижегородском селе Маргуша. В кирпичной трехэтажке взорвался газ. В результате пожара, охватившего площадь 1,2 тысячи квадратных метров, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

О спасении ребенка РИА «Новости» сообщили в региональном Минздраве. Представители ведомства уточнили ТАСС, что речь идет о девочке в возрасте 2,5 месяца. О судьбе еще одного ребенка пока ничего не известно.

«Четырех детей доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ, все из одной семьи, девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала. Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи», — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Один ребенок не поучил никаких травм, мальчику в возрасте 2,5 года диагностировали черепно-мозговую травму. Еще один ребенок получил травму голеностопа.

Региональное МЧС сообщает, что к ликвидации последствий привлечено 237 человек и 50 единиц техники. Эвакуированные жильцы размещены в местном доме культуры.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать утечка бытового газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.