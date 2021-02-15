15 февраля 2021, 14:31
Из-под обрушившихся в центре Москвы строительных лесов вытащили четырех человек
Строительные леса обрушились на Китай-городе в Москве. Очевидцы вытащили из-под завалов четырех человек, сообщил «360» источник.
Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
ЧП произошло на Лубянском проезде. Дептранс Москвы сообщил, что речь идет о доме № 21,строение 2.
«По информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении ведомства.
«Тут находятся МЧС, машины медицины и катастроф и много-много скорых», — рассказал «360» очевидец Иван.
По его данным, три человека пострадали.
Из-за ЧП движение на этом участке дороги затруднено. Открыта только одна полоса. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.