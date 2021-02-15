Из-под обрушившихся в центре Москвы строительных лесов вытащили четырех человек

Строительные леса обрушились на Китай-городе в Москве. Очевидцы вытащили из-под завалов четырех человек, сообщил «360» источник.

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ЧП произошло на Лубянском проезде. Дептранс Москвы сообщил, что речь идет о доме № 21,строение 2.

«По информации МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении ведомства.

«Тут находятся МЧС, машины медицины и катастроф и много-много скорых», — рассказал «360» очевидец Иван.

По его данным, три человека пострадали.

Из-за ЧП движение на этом участке дороги затруднено. Открыта только одна полоса. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.