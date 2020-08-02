Из крымского санатория уволили охранника с нагайкой

Руководство санатория «Форос» уволило охранника с нагайкой, который попал на видео в момент, когда напал на семью с ребенком и пытался силой выгнать их с территории пляжа, принадлежащего оздоровительному учреждению.

Решение было принято из-за высокого общественного резонанса, который получил инцидент.

«Анализ ситуации переведен в правовое поле. Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи… С участником конфликта договор расторгнут», — сказано в сообщении руководства санатория, опубликованного в Instagram.

Там же указано, что казачье общество охраняет территорию оздоровительного комплекса в рамках заключенного соглашения. После инцидента с сотрудниками санатория было проведено внеплановое рабочее совещание.

Некоторые подписчики в комментариях были возмущены тем, что руководство санатория «Форос» якобы захватило общественный пляж. Другие — напротив, благодарили за безопасность, которая обеспечивается гостям санатория во время пандемии COVID-19. Третьи — утверждали, что были свидетелями инцидента и, по их мнению, девушка сознательно спровоцировала скандал.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек в камуфляже и с нагайкой в руках выгоняет семью с ребенком с территории ведомственного пляжа. После того, как семья перешла в другое место, он собрал их одежду и выбросил в море. Мужчина также пытался выбить из рук женщины, которая вела съемку, телефон.