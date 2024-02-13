13 февраля 2024, 19:53
Из горящей многоэтажки в Анапе спасли 12 жильцов
МЧС: 12 жильцов спасли из горящей многоэтажки в Анапе
Специалисты МЧС спасли 12 жильцов из горящей 11-этажки на Объездной улице в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работают 70 спасателей и 22 единицы техники. Огонь, по последним данным, успел распространиться на площади в одну тысячу квадратных метров.
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Возгорание возникло на мансардном этаже здания. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны. В обстоятельствах случившегося начала разбираться региональная прокуратура.
По информации надзорного ведомства, многоквартирный дом возводили без проектной и разрешительной документации, а в гражданский оборот ввели на основании решений Анапского городского суда, которые вынесли летом 2011 года.
Пожары
МЧС РФ
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