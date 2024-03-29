Происшествия 29 марта 2024, 13:51 Из больниц после теракта в «Крокусе» выписали 98 человек Мурашко: в стационарах остаются 69 пострадавших при теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360tv в

После теракта в «Крокус Сити Холле» 98 пострадавших уже выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, один из пострадавших при теракте находится в крайне тяжелом состоянии.

Реклама

«98 пострадавших в „Крокус Сити Холле“ выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы», — подчеркнул глава Минздрава.

Еще один пострадавший, получивший огнестрельное ранение, скончался. Он находился в тяжелом состоянии, уточнил Мурашко.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что количество обратившихся за помощью медиков после теракта может вырасти.

Председатель президиума самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук рассказал, что в «Крокус Сити Холл» погиб участник спецоперации Тимур Мясников. Он прибыл в отпуск и решил сходить на концерт с сыном и женой.