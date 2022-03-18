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    18 марта 2022, 23:03

    Ивлеева показала уничтоженный огнем и водой рабочий офис

    Офис Насти Ивлеевой затопило после пожара

    Анатолий Минкин

    Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила, что в ее рабочем офисе произошел пожар. Об этом она написала в своем Telegram-канале, предложив подписчикам показать свое рабочее помещение.

    На опубликованных кадрах видно, что помещение полностью залито водой, которая продолжает литься с потолка. «Тушили пожар», — добавила Ивлеева в следующем сообщении.

    Телеведущая заявила, что март для нее оказался «лучшим» месяцем. Она пояснила, что уже готова пережить падение на нее метеорита, лишь бы все это кончилось.