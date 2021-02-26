Ивановская полиция задержала похитителя трехлетней девочки, который ранил ее мать. Видео

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении трехлетней девочки из Иванова. Ее мать нашли с ножевым ранением горла в своей квартире — сейчас женщина в реанимации.

Об этом сообщили в МВД Иванова. Там уточнили, что около 12:00 26 февраля поступил вызов о возгорании в квартире дома 8 в микрорайоне Рождественский города Иванова. Пожарные и сотрудники ППС обнаружили внутри женщину с ножевым ранением шеи.

Полицейские выяснили, что в квартиру к пострадавшей приходил неизвестный мужчина — именно он ранил женщину и забрал с собой ее трехлетнюю дочь. Похититель попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном пальто вышел из-подъезда за руку с девочкой — ребенок не вырывался и вел себя спокойно.

Девочку нашли в центре Иванова на проспекте Шереметевский — она не пострадала.

Правоохранители изучили съемки с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.

«Его личность так же установлена — это восемнадцатилетний житель Иванова, студент одного из вузов. На розыск подозреваемого в совершении преступления были ориентированы все наряды полиции. В ходе поисковых мероприятий полицейские фигуранта задержали», — уточнили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство», сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного дела — «Похищение человека».