20 декабря 2023, 15:59
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе
Доставивший гуманитарный груз в Донбасс российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.
На своей странице в Instagram* девушка пояснила, что Иван Охлобыстин привез гуманитарную помощь вместе с супругой.
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«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала Евдокия.
Она добавила, что поездку родителей с гуманитарной помощью организовали «Фонд помощи Донбасса», «Фонд гуманитарных инициатив „Орион“» и Народный фронт.
В конце июня актер Иван Охлобыстин объявил, что попал в список на ликвидацию украинских спецслужб за поддержку специальной военной операции. Он подчеркнул, что также в реестр включили пережившего покушение писателя Захара Прилепина. Актер отметил, что вместе с товарищами, к которым отнес военных корреспондентов, готов умереть за свои взгляды.
*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.
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