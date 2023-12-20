Важное 20 декабря 2023, 15:59 Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе РИА «Новости»

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Доставивший гуманитарный груз в Донбасс российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

На своей странице в Instagram* девушка пояснила, что Иван Охлобыстин привез гуманитарную помощь вместе с супругой.

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«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала Евдокия.

Она добавила, что поездку родителей с гуманитарной помощью организовали «Фонд помощи Донбасса», «Фонд гуманитарных инициатив „Орион“» и Народный фронт.

В конце июня актер Иван Охлобыстин объявил, что попал в список на ликвидацию украинских спецслужб за поддержку специальной военной операции. Он подчеркнул, что также в реестр включили пережившего покушение писателя Захара Прилепина. Актер отметил, что вместе с товарищами, к которым отнес военных корреспондентов, готов умереть за свои взгляды.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.