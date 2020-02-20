20 февраля 2020, 15:57
Итальянец чуть не убил русскую жену из-за включенного отопления
Итальянец чуть не убил супругу из России за то, что она включила отопление, потому что дома стало холодно. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По данным телеканала «Царьград», мужчине не понравилось, что женщина тратит деньги на отопление, после чего он стал ее душить. К счастью, помогла собака, которая бросилась на защиту хозяйки.
Женщине удалось выбраться и убежать, а позже вызвать полицию. Жадный муж объяснил, что вышел из себя из-за серьезных финансовых проблем.
Позже пострадавшая рассказал, что это не первый случай рукоприкладства. Она боялась уйти от итальянца, потому что тот обещал отобрать сына.