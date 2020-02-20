Итальянец чуть не убил русскую жену из-за включенного отопления

По данным телеканала «Царьград», мужчине не понравилось, что женщина тратит деньги на отопление, после чего он стал ее душить. К счастью, помогла собака, которая бросилась на защиту хозяйки.

Женщине удалось выбраться и убежать, а позже вызвать полицию. Жадный муж объяснил, что вышел из себя из-за серьезных финансовых проблем.

Позже пострадавшая рассказал, что это не первый случай рукоприкладства. Она боялась уйти от итальянца, потому что тот обещал отобрать сына.