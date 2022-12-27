Происшествия 27 декабря 2022, 16:12 IT-эксперт Вураско посоветовал проверять информацию об интернет-магазинах перед покупкой

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IT-эксперт Вураско дал совет, который поможет отличить мошеннический сайт от нормального интернет-магазина. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

Для этого следует тщательно проверить сайт, уточнило РИА ФАН. Нужно посмотреть, как он работает, наличие контактной информации и сведений о юрлице. Также не стоит бездумно соглашаться на горящие предложения, добавил Вураско.

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«Это классический психологический ход, который направлен на притупление бдительности. Все сводится к тому, что жертву заставляют совершить какие-либо необдуманные действия», — заключил эксперт.

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