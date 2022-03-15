Истребитель ВВС Тайваня потерпел крушение во время тренировки

Истребитель ВВС Mirage 2000 разбился на Тайване. Крушение произошло в ходе тренировочного полета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы острова.

Происшествие случилось в понедельник во время военных учений. Пилот смог выбраться из самолета с помощью катапультирования. Он приземлился у восточного побережья острова. Спасатели обнаружили летчика и оказали ему всю необходимую помощь.

Глава Тайваня Цай Инвэнь также обратилась к министерству обороны. Она обязала его найти самолет, а также выясниьь, почему он упал, передала «Газета.ru».