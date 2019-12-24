Истребитель упал в Хабаровском крае. Летчик успел катапультироваться

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться», — заявил собеседник агентства и добавил, что с летчиком все в порядке — он не получил никаких травм.

В силовых структурах РИА «Новости» сообщили, что это невоенный самолет Т-50. Он принадлежит авиазаводу-изготовителю. Летчика сразу нашли — его подобрал вертолет Ми-8. По данным агентства, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома Дземги.

Т-50 — это заводской индекс российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет способен уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях. Истребитель может преодолеть ПВО противника и поразить наземные и надводные цели. Су-57 также предназначен для мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования и разрушения системы управления авиацией противника.