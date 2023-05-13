Происшествия 13 мая 2023, 14:08 Истребитель Су-34 рухнул в Брянской области ТАСС сообщил о крушении Су-34 в Брянской области РИА «Новости»

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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее появились данные о падении вертолета Ми-8 в регионе.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — заявил собеседник агентства.

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Все обстоятельства ЧП с истребителем устанавливаются.

Вертолет Ми-8 упал в городе Клинцы. Известно, что жертвами стали два члена экипажа. Среди местных жителей никто не пострадал. Такие данные представил заместитель губернатора региона Андрей Бардуков.

При этом Baza сообщала, что травмы получила 51-летняя женщина. Однако, по данным Бардукова, за помощью медиков никто из горожан не обращался. Данные о происшествии уточняются.