Происшествия 03 июля 2023, 14:07 Истребитель Су-30МК2 потерпел крушение на севере Венесуэлы

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Многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе Су-30МК2 Военно-воздушных сил Венесуэлы потерпел крушение в штате Миранда во время проведения тренировочного полета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что летчикам удалось катапультироваться, командир судна погиб при приземлении. Истребитель разбился при подготовке к параду по случаю Дня независимости Венесуэлы.

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Как сообщил RT, в настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.