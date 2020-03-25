Истребитель Су-27 упал в Черное море

Российский тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 упал в акватории Черного моря при выполнении плановых полетов. Аварийный сигнал поступил приблизительно в 50 километрах от Феодосии.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Аварийный радиомаяк сработал в 20:11 по московскому времени. Предварительно, пропавший с экранов радаров истребитель мог упасть в море.

Военное ведомство сообщило, что в поисках пилота принимают участие противолодочный корабль, гражданские суда, Ан-26 и вертолет Ми-8. Операция затруднена сложными метеоусловиями.

Истребители Су-27 предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников на удалении 300-400 километров от береговой черты. Их боевой радиус — 1,2 тысячи километров.