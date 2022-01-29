Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы ВПП под Новгородом

В Новгородской области истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал, на земле также обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передало РИА «Новости».

Самолет выкатился за пределы ВПП во время взлета. Причиной стала техническая неисправность. МиГ-31 готовился совершить плановый полет, уточнили в Минобороны.

На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Истребитель вернется в строй в кратчайшие сроки, сразу после того, как пройдет техническое обследование и обслуживание, добавили в ведомстве, передал RT.

Накануне военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги в районе населенного пункта Дубки в Ульяновской области. Предположительно, на борту находились три человека. Один погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Источник РИА «Новости» сообщал, что погибший был бортовым техником. Причиной крушения винтокрылой машины могла стать техническая неисправность.