Важное 02 декабря 2022, 10:43 Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Экстренные службы Приморья сообщили о крушении МиГ-31 Пресс-служба Минобороны

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В Приморском крае упал истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться. Об этом представители экстренных служб региона сообщили журналистам ТАСС.

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, истребитель рухнул в лесном массиве, недалеко от села Алексеевка. Также он добавил, что члены экипажа успели катапультироваться. О состоянии пилотов пока ничего не известно.

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Представители экстренных служб Приморского края сообщили, что на данный момент неизвестно о жертвах и разрушениях в результате падения истребителя.

Факт крушения МиГ-31 также подтвердили сотрудники пресс-службы Восточного военного округа. По их данным, истребитель упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

На место крушения уже прибыли спасатели. Они отметили, что у экипажа не было боекомплекта. Также они назвали возможную причину крушения. По предварительной версии, МиГ-31 рухнул из-за технической неисправности.