02 декабря 2022, 10:43
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Экстренные службы Приморья сообщили о крушении МиГ-31
В Приморском крае упал истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться. Об этом представители экстренных служб региона сообщили журналистам ТАСС.
«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета», — сказал собеседник агентства.
Реклама
По его словам, истребитель рухнул в лесном массиве, недалеко от села Алексеевка. Также он добавил, что члены экипажа успели катапультироваться. О состоянии пилотов пока ничего не известно.
Реклама
Представители экстренных служб Приморского края сообщили, что на данный момент неизвестно о жертвах и разрушениях в результате падения истребителя.
Факт крушения МиГ-31 также подтвердили сотрудники пресс-службы Восточного военного округа. По их данным, истребитель упал во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
На место крушения уже прибыли спасатели. Они отметили, что у экипажа не было боекомплекта. Также они назвали возможную причину крушения. По предварительной версии, МиГ-31 рухнул из-за технической неисправности.
Авиация
Приморье
Реклама
Реклама