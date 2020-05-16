Момент крушения истребителя F-22 в США попал на видео

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение в американском штате Флорида, к северо-востоку от авиабазы Эглин ВВС США. Момент ЧП засняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.

На ролике видно, как падает многоцелевой истребитель, часть деталей отваливается в воздухе. Также на ряде кадров показывается, что к месту, где разбился F-22, направляется несколько пожарных машин.

Во время ЧП пилот катапультировался, его доставили в медучреждение.

Причины крушения истребителя пока не известны.

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью. Это воинское формирование нацелено на углубленную подготовку пилотов F-22. До урагана 2018 года оно находилось на авиабазе Тиндалл.

43-я истребительная эскадрилья — одно из старейших авиационных соединений ВВС США. Ее представители участвовали в обеих мировых войнах и во Вьетнаме. В начале 2000-х годов эскадрилья стала первым подразделением для подготовки летчиков для пилотирования F-22.

F-22 относится к истребителям пятого поколения, но их выпуск в США уже прекращен. На смену им вскоре должны прийти F-35.