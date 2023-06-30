Происшествия 30 июня 2023, 07:23 Истощенный тигр напал на человека в Хабаровском крае Истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае Freepik

Читать 360tv в

В Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады. Об этом в Telegram-канале сообщило управление охотничьего хозяйства региона.

ЧП произошло 28 июня. Хищник напал на рабочего на деляне в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо.

Реклама

«Человеку нанесены легкие телесные повреждения», — указано в сообщении.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что тигр напал на мужчину, когда тот отошел от трактора. Краснокнижный хищник схватил его за ногу и потянул. Отогнать животное удалось находившимся рядом двум другим рабочим с помощью включенной бензопилы. Отмечалось, что вышедший к людям тигр был взрослым и худым. Пострадавшему оказали помощь на месте.

Это не первый случай нападения тигра за последнее время. Так, в конце марта в Хабаровском крае хищник напал на тракториста лесозаготовительной бригады, когда тот осматривал технику. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Животное поймали и отправили в центр реабилитации.

В конце мая в Приморье женщину госпитализировали с тяжелыми ранами рук после нападения тигра. Пострадавшая искала собаку и встретила хищника. Тот поранил жертву в области плеча, предплечья и кисти и скрылся в тайге.