Истощенного семимесячного ребенка с ожогами госпитализировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали семимесячного ребенка, которого доставили в больницу с ожогами и истощением. Об этом сообщили в аппарате петербургского детского омбудсмена Анны Митяниной, передало РИА «Новости».

Мальчика доставили в детскую городскую больницу с ожогами, которые он получил двое-трое суток назад, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. У ребенка также диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность, добавила Митянина.

Мать проживает с ребенком в коммунальной квартире, где занимает одну из пяти комнат. Омбудсмен сообщила, что отец с ними не живет и находится в другом регионе РФ. Соседи отзываются о матери негативно. По их рассказам, она склонна к злоупотреблению спиртным. И на момент прибытия полицейских тоже находилась в состоянии опьянения. От оказания медпомощи своему ребенку она категорически отказывалась.

Мать к уголовной ответственности ранее не привлекалась. И на учете комиссии по делам несовершеннолетних также не состояла. Отец ребенка при разговоре с правоохранителями сообщил, что готов приехать в город за малышом в течение семи дней.

Ранее в Петербурге в частной стоматологической клинике скончался ребенок. Предположительно, мальчик умер от остановки сердца после наркоза.