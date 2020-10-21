Историк Соколов объявил о помолвке с Ещенко за три месяца до убийства

В деле историка Олега Соколова всплыли новые подробности. Выяснилось, что за три месяца до убийства он представлял студентку Анастасию Ещенко как свою невесту. А до этого девушка якобы встречалась с «бандитом-рецидивистом».

Об этом на очередном судебном заседании сообщил приятель историка Степан Рощупкин. Он подтвердил слова Соколова, что прошлым летом он объявил о помолвке, передает Gazeta.Spb.

Ранее историк рассказал, что у Анастасии Ещенко был роман «бандитом-рецидивистом». По его мнению, этот мужчина хотел использовать девушку в своих целях. И именно по его заданию она встречалась с историком. Об их отношениях он узнал недавно, уточняет РИА ФАН. Соколов также подозревает, что студентка изменилась в худшую сторону после общения со своим ухажером.

Кроме того, в начале октября историк объяснил убийство тем, что выстрелом хотел лишь напугать девушку. По его словам, в тот день она оскорбляла его детей и кидалась в него ножом. В себя преподаватель пришел только возле Мойки, где у него возникла мысль закончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в тюрьму.