Происшествия 19 января 2024, 09:38 История с «выгнанным из трамвая» ребенком в Нижнем Новгороде получила неожиданный поворот Нижегородский перевозчик проверил историю с «выгнанным из трамвая» мальчиком РИА «Новости»

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В местным пабликах Нижнего Новгорода появилось сообщение о девятилетнем мальчике, которого выгнали на мороз из салона трамвая, хотя остальные пассажиры были готовы за него заплатить. Однако при проверке оказалось, что все происходило совсем иначе, сообщило издание NN.ru.

По данным компании «Экологические проекты», школьник сел в трамвай № 21 на остановке «Школа № 185». Транспортной карты у него с собой не оказалось, но ребенка не выгоняли из салона.

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Водитель поговорил с ним и объяснил, что о такой ситуации лучше сказать сотрудникам, а не прятаться.

«Мальчик вышел на остановке „Улица Гончарова“, на которой и собирался выйти изначально», — объяснили представители перевозчика.

Как уточнило издание, сообщение в городских пабликах о выгнанном ребенке написала утром 18 января пользовательница, которая не стала уточнять свои данные. Представители компании-перевозчика выяснили, что это была дочь одной из пассажирок. Мать ей рассказала об этой истории, а та пересказала все вот таким образом.

Сотрудники «Экологических проектов» поблагодарили пассажиров за чуткость и внимательность, но напомнили вместе с тем, что распространение неполной или недостоверной информации может привести к негативным последствиям.