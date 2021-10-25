Историческое здание загорелось в центре Москвы. Прямая трансляция

Кирпичный дом 1906 года постройки загорелся на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. «360» ведет прямую трансляцию с места происшествия.

Информация о возгорании поступила в МЧС сегодня, около 09:47. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. На месте работают пожарные расчеты. Движение транспорта в районе ЧП ограничено. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара устанавливается.