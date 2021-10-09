Историческое здание загорелось в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга, на набережной реки Карповки, загорелся доходный дом купца Чубакова. Пожар вспыхнул в мансарде здания, распространившись на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили на сайте городского управления МЧС.

Сообщение о пожаре в шестиэтажном доме на набережной Карповки, 30/15, поступило в 18:16. Силы МЧС привлекли к ликвидации 18 единиц техники и 80 человек личного состава. В 19:11 пожару присвоили третий ранг.

Спасатели эвакуировали из здания 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в бывшем доходном доме Чубакова. Здание 1911–1912 годов постройки в июне 2021 года включили в перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Дом построен в стиле модерн архитектором Руфин Габе по проекту Михаила Еремеева. Во время Первой мировой войны в нем располагалось бюро Министерства земледелия по сельскохозяйственной механике. После революции здание начали использовать как обычный многоквартирный жилой дом.