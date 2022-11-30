Происшествия 30 ноября 2022, 15:15 Историческое здание фабрики загорелось в Санкт-Петербурге

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Возгорание одного из корпусов исторической фабрики Печаткина произошло утром в среду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что в здании ангара пожар охватил порядка 10 квадратных метров. Для его тушения на место происшествия прибыло 10 единиц пожарной техники, в локализации очага возгорания участвовали порядка 45 пожарных.

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Причины произошедшего пока не установлены. По данным МЧС, предварительно пострадавших при пожаре нет.

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