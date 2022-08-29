Историческое здание едва не сгорело в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга спасатели потушили историческое здание, построенное в начале 20-го века. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре на Ушковской улице поступила в ведомство в ночь на 29 августа. По словам очевидцев, огонь охватил двухэтажное здание на площади 100 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС смогли локализовать возгорание в течение двух часов. В тушении участвовало 20 человек и четыре единицы техники, сообщили «Невские новости».

Отмечается, что по указанному адресу находится дача-особняк. В советские годы здесь располагалась Станция по борьбе с вредителями и болезнями леса.