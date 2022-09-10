Исторический дом загорелся в центре Петербурга | 360°

Происшествия 10 сентября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Исторический дом загорелся в центре Петербурга Доходный дом Безобразовой загорелся на набережной канала Грибоедова в Петербурге

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Пожар охватил квартиру на третьем этаже доходного дома Безобразовой на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Очевидцы поделились кадрами происшествия в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что из одного окна бьют языки пламени, а из другого валит густой черный дым.

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Издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС сообщило, что возгорание локализовали. На месте продолжают работать 22 спасателя и шесть единиц техники.

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Пожар получил дополнительный номер 1-БИС. Пламя охватило квартиру площадью 45 квадратных метров. Что именно стало причиной возникновения огня, в ведомстве не уточнили.

Строительство Дома Безобразовой датировано концом XVIII века, но точный год историкам неизвестен. Одним из самых знаменитых гостей этих комнат был будущий декабрист Павел Пестель. Кроме того, там проводились собрания членов масонской ложи.

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