Происшествия 06 февраля 2023, 09:43 Историческая крепость в Турции обрушилась в результате землетрясения YeniSafak: отреставрированная крепость разрушилась после землетрясения в Турции скриншот с видео / YouTube

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Землетрясение магнитудой в 6,5 балла произошло вблизи города Газиантеп в Турции. В результате пострадала крепость, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило турецкое издание YeniSafak.

«Известно, что крепость использовалась для наблюдения в римские времена. Ее неоднократно реставрировали. Объект приобрел окончательную форму в начале 2000-х годов», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в результате землетрясения в семи провинциях Турции погибло до 76 человек. Спасательные службы продолжают поиск людей под завалами, поэтому жертв может быть больше.

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Из-за стихийного бедствия пострадали не только жители Турции, но и граждане соседней Сирии. Число погибших в республике превысило 100 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

По словам помощника министра здравоохранения САР Ахмеда Думейрия, все медучреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама принимают пострадавших.