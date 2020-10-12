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    12 октября 2020, 07:57

    Источник: журналист Павел Лобков попал в больницу с сотрясением

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Российского журналиста, ведущего и обозревателя телеканала «Дождь» Павла Лобкова госпитализировали. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Врачи диагностировали у Лобкова сотрясение головного мозга. По данным источника, у журналиста закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и лица.

    Ведущему вызвали скорую на дом. Предположительно, он сам упал и ударился. Медики отметили, что Лобков в этот момент был нетрезв.