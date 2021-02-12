Источник: жительница Москвы попыталась закопать детей в снег без одежды

В Москве прохожие заметили женщину, которая вышла на прогулку с тремя детьми без одежды. Более того, она попыталась закопать их в снег. Врачи забрали одного из детей в реанимацию. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, женщину заметил житель Москвы, который вышел выгуливать собаку. Он вызвал экстренные службы.

Очевидец рассказал, что заметил, как женщина без одежды закапывает троих детей в снег. Прибывшие медики забрали детей. Одна из девочек, которой всего несколько месяцев, сейчас в реанимации.

Мать тоже поймали, но к прибытию служб она успела убежать на два километра.