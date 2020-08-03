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    03 августа 2020, 16:45

    Источник: газовая труба вспыхнула в доме на юге Москвы

    Алла Морген , Татьяна Майорова

    Источник «360» сообщил, что на Автозаводской улице в Москве из-за газовой трубы возник пожар. Эвакуированы более 80 человек.

    Риска перехода огня на дом нет, но есть угроза автомобилям.

    В пресс-службе столичного управления МЧС уточнили, что пожарные выехали на место возгорания на Автозаводской улице. Информацию о пожаре из-за газовой трубы официально пока не подтвердили.

    По адресу, где возник пожар, расположен жилой дом.

    Новости SMI.FM