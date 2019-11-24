Источник: женщина сорвалась с высоты в ТЦ в городе Московский

Женщина упала с высоты около торгового центра на улице Московская в городе Московский. Она лежала на асфальте в халате в неестественной позе. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшая лежала в неестественной позе в домашнем халате, без верхней одежды, с голыми ногами. «То есть понятно, что она не вышла погулять», — отметил источник.

Собеседник «360» заметил женщину, когда вышел из машины. И попросил помощи в соседнем медцентре.

«Я зашла в соседнем подъезде в медицинский центр и сказала девочкам: „Вызывайте скорую“», — рассказала она.

Сейчас на месте работают полиция и скорая помощь. Сколько лет пострадавшей, пока неизвестно.