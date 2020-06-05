Источник: замначальника московской скорой госпитализировали с переломом шеи

В Москве заместитель главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова попал в больницу с переломом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам источника, Георгия Введенского забрали в больницу на скорой днем 5 июня. По предварительным данным, у него закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

Введенскому 44 года. Он является заместителем главы московской скорой 13 лет.