Источник: задержанные попытались поджечь дверь в изоляторе в Москве

Задержанные устроили настоящий хаос в следственном изоляторе на улице Введенского в Москве. Они постарались поджечь дверь, а потом решили действовать иначе.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. О каких именно задержанных идет речь, он не уточнил. Когда попытка поджога не удалась, заключенные перешли к противоположным и более решительным мерам. Они сорвали краны и затопили дежурную часть и кабинет начальника изолятора.

Источник не уточнил, чем все закончилось. Неизвестна и дальнейшая судьба задержанных.