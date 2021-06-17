Источник: взрывы раздались на месте пожара в Некрасовке. Горит 1000 «квадратов»

В Некрасовке на территории, которую охватил мощный пожар, слышны множественные взрывы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров, а потом разросся до 1000 «квадратов». Ранее сообщалось, что пламя полыхает на 120 «квадратах».

Официальной информации о том, что именно горит, пока нет. В Сети пишут, что пожар произошел на металлобазе. От места происшествия в небо поднялся черный столб дыма.