Источник: взрыв произошел в доме в центре Москвы

Взрыв газа произошел в жилом доме на Качалинской улице в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, спасателям сообщили о взрыве по адресу: Качалинская, 10. Туда направили сотрудников экстренных служб, в том числе скорую. В доме выбиты стекла.

Источник также уточнил, что взрыв произошел на восьмом этаже. Признаков горения нет. Хозяйка квартиры не пострадала.

В МЧС рассказали, что сигнал поступил о доме № 9. Подразделения выехали на место.