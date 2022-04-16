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    16 апреля 2022, 23:40

    Источник: Ветеринарная клиника в жилом доме загорелась на юго-западе Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Дарья Шмелева

    Расположенная на первом этаже жилого дома ветеринарная клиника загорелась на улице Гурьянова в московском районе Печатники на юго-западе города. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Источник: Ветеринарная клиника в жилом доме загорелась на юго-западе Москвы

    Прибывшим на место пожарным дверь в помещении не открыли и они взломали дверь. В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

    На опубликованных кадрах видно, что горящее помещение расположено в пристройке к жилому дому. На место прибыло большое количество сотрудников МЧС.