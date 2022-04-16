Источник: Ветеринарная клиника в жилом доме загорелась на юго-западе Москвы

Расположенная на первом этаже жилого дома ветеринарная клиника загорелась на улице Гурьянова в московском районе Печатники на юго-западе города. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Прибывшим на место пожарным дверь в помещении не открыли и они взломали дверь. В распоряжении «360» оказались фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что горящее помещение расположено в пристройке к жилому дому. На место прибыло большое количество сотрудников МЧС.