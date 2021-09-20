20 сентября 2021, 23:52
Источник: в жилом доме в Новой Москве нашли гранату
В Коммунарке нашли гранату в жилом доме, рассказал «360» источник в экстренных службах. На место отправили один пожарный автомобиль.
Снаряд, по имеющимся данным, обнаружили в одном из зданий на Скандинавском бульваре. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Неизвестный предмет дома в тумбочке обнаружила местная жительница. Со слов женщины, он похож на гранату.
«Выслали одну автоцистерну . Отметки о прибытии нет», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.