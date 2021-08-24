24 августа 2021, 07:30
При ДТП на Минском шоссе погиб 1 человек
Серьезная авария произошла на 60-м километре Минского шоссе. Иномарка влетела в отбойник. Один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Речь идет о Toyota Land Cruiser. По информации источника, машина после столкновения с отбойником полностью сгорела.
В МВД «360» подтвердили эту информацию. Авария произошла в 04:20
«Наезд на препятствие, там автомобиль сгорел, один человек погиб», — рассказал представитель ведомства.