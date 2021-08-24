При ДТП на Минском шоссе погиб 1 человек

Серьезная авария произошла на 60-м километре Минского шоссе. Иномарка влетела в отбойник. Один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о Toyota Land Cruiser. По информации источника, машина после столкновения с отбойником полностью сгорела. В МВД «360» подтвердили эту информацию. Авария произошла в 04:20 «Наезд на препятствие, там автомобиль сгорел, один человек погиб», — рассказал представитель ведомства.