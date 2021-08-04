Источник: в аварии с автобусом в Новой Москве пострадали 10 человек

Автобус попал в аварию в Новой Москве, в районе аэропорта Внуково. Пострадали 10 человек, сообщил источник «360».

Собеседник уточнил, что автобус столкнулся с грузовиком. В салоне общественного транспорта есть зажатые люди. Источник уточнил, что на место происшествия вылетел вертолет.

По словам собеседника, автобус выезжал из тоннеля и врезался в машину уборочной техники.

UPD: Источник уточнил, что всех людей эвакуировали из автобуса. Пострадавшими числятся восемь человек.

«360» пока не располагает официальной информацией об аварии.