Источник: уголовное дело завели на депутата за охоту на волка со снегоходом

В отношении курганского депутата Дениса Хахалова возбуждено уголовное дело после видео жестокой охоты, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ „Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору“ возбуждено в отношении Дениса Хахалова и пяти сообщников. В настоящее время все фигуранты находятся в статусе подозреваемых», — сказал собеседник агентства.

Хахалов подтвердил, что прошлой зимой охотился в компании пяти егерей. Они также проходят фигурантами по делу. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как депутат переехал на снегоходе еще живого волка. А затем охотники засунули ружье в пасть скалящегося животного. Денис Хахалов объяснил свои действия самообороной.

«Охота была законной. На волка наехал лыжами снегохода потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня», — говорил он.

Представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды обращались в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по двум статьям: «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными». Если верить источнику РИА «Новости», следствие ведется лишь по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.