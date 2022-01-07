Источник: три человека пострадали в аварии в центре Москвы

Автомобили Audi и Geely столкнулись на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда в центре Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, в аварии пострадали три человека. Состояние одного оценили как тяжелое.

Видео с моментом столкновения опубликовал в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как на перекрестке один из автомобилей на скорости врезается в едущую в общем потоке наперерез машину.

«Заняты две полосы движения на съезде с Лужнецкой эстакады и две полосы движения на Хамовническом Валу в сторону пересечения с Новодевичьей набережной», — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция Москвы уточнила, что водитель Geely выехал на перекресток с Лужнецким проездом на запрещающий сигнал светофора, где врезался бок Audi. Прибывшие на место аварии сотрудники дорожной полиции начали проверку по факту аварии. Водителей пострадавших транспортных средств проверят на опьянение.

В пресс-службе Госавтоинспекции заявили, что пассажир Audi скончался от полученных травм. Пострадавшими в аварии стали водители столкнувшихся машин.