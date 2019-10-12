Источник: пять машин столкнулись в Новой Москве

Пять автомобилей столкнулись в деревне Бунчиха в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, в аварии, по предварительным данным, пострадали три человека. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», авария произошла на Варшавском шоссе. На месте происшествия образовалась пробка в четыре километра от деревни Кресты при движении из Москвы. Затруднения наблюдаются и в обратную сторону