Источник: тела двух психически больных нашли в квартире в Москве

Трупы двух психически больных нашли в квартире на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

21 мая в полицию поступил сигнал о необходимости вскрыть квартиру на Магнитогорской улице.

Прибывшие полицейские нашли тела 24-летнего молодого человека и 23-летней девушки без признаков насильственной смерти. Источник уточнил, что оба состояли на учете в психоневрологическом диспансере.

Известно, что молодой человек умер около суток назад, девушка — за четыре часа до прибытия правоохранителей. Причины смерти устанавливаются.