Источник: сотрудницу российского министерства госпитализировали с работы

Сотрудницу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. Повреждение она получила, упав на работе.

Девушка работает в министерстве референтом, сообщил собеседник «360». Утром 29 апреля из московской больницы сообщили в полицию о ее поступлении на лечение. Женщину привезли к медикам после падения на работе. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Еще у девушки была рана на лбу, уточнил источник.

Сама пострадавшая рассказала, что упала в здании министерства 28 апреля. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.