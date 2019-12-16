Источник: сотрудницу РАН госпитализировали с переломом

Кандидат филологических наук, сотрудница Института этнологии и антропологии РАН Нинель Полищук попала в больницу с переломом левого предплечья. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, 90-летний культуролог получила травму 15 декабря, но за медицинской помощью обратилась только вечером 16-го. У нее диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости.

Полищук занимается изучением фольклора и истории культуры различных народов России, а также песен горняков и других представителей рабочих профессий на Урале.