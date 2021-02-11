Источник сообщил о погибшем при пожаре в Колпинском районе

Рабочие бурильной установки, которые вели несогласованные работы в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пробили подземный газопровод. В результате последовавшего взрыва начался пожар. Сгорел двухэтажный рубленый частный жилой дом и стоявшая рядом бытовка. Хозяин дома погиб.

Об этом «360» сообщил собственный источник.

Открытое горение пожарные уже ликвидировали. В Колпинском районе были вынужденно отключены от газоснабжения несколько десятков домов.

Как сообщили в пресс- службе «ПетербургГаза», под вынужденное отключение попадает 51 частный дом.

«Как только будет ликвидировано возгорание, газовики приступят к ремонту поврежденного буровой установкой участка газопровода. По завершении ремонтных работ будет организовано переподключение потребителей», — сообщили в пресс-службе.

В компании подтвердили, что дорожные работы были не согласованы с «ПетербургГаз».

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