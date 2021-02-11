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    11 февраля 2021, 23:20

    Источник сообщил о погибшем при пожаре в Колпинском районе

    Анастасия Кукова, Иван Степанов

    Рабочие бурильной установки, которые вели несогласованные работы в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пробили подземный газопровод. В результате последовавшего взрыва начался пожар. Сгорел двухэтажный рубленый частный жилой дом и стоявшая рядом бытовка. Хозяин дома погиб.

    Источник сообщил о погибшем при пожаре в Колпинском районе

    Об этом «360» сообщил собственный источник.

    Открытое горение пожарные уже ликвидировали. В Колпинском районе были вынужденно отключены от газоснабжения несколько десятков домов.

    Как сообщили в пресс- службе «ПетербургГаза», под вынужденное отключение попадает 51 частный дом.

    «Как только будет ликвидировано возгорание, газовики приступят к ремонту поврежденного буровой установкой участка газопровода. По завершении ремонтных работ будет организовано переподключение потребителей», — сообщили в пресс-службе.

    В компании подтвердили, что дорожные работы были не согласованы с «ПетербургГаз».

    Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android